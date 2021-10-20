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Arkadaş katili çocuk tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde okul çıkışında iki öğrenci arasında çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi Z.K. tutuklandı.

AYDIN 20.10.2021, 09:53
Arkadaş katili çocuk tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde okul çıkışında iki öğrenci arasında çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi Z.K. tutuklandı.

Olay, 18 Ekim Pazartesi günü İkiçeşmelik Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenim gören 16 yaşındaki Boran Sönmez ile Z.K. arasında okulda pet şişe atılması ya da düşürülmesi sonucu tartışma yaşandı. Okulda başlayan tartışmada taraflar okul çıkışı belirledikleri bir parkta düello için sözleşince iki öğrenci grubu okul bittikten sonra parkta toplandı. Olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Boran Sönmez ile aynı okuldan diğer öğrenci Z.K. birbirlerine bıçak ve muşta adı verilen kesici aletlerle saldırdı. Yaşanan kavgada karnından ve kalbinden bıçaklanan Boran Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, kendisinin de bıçakla yaralandığı ileri sürülen diğer öğrenci Z.K. olaydan sonra firar etti.

Cinayet şüphelisi yakalandı

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler 16 yaşındaki Z.K.’yı saklandığı eve düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Z.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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