Arıcılar 2020 yılının ‘Afet yılı’ ilan edilmesini istedi

Son yılların en kurak yılının yaşandığı Ege’de Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetimi olağanüstü toplanarak durum değerlendirmesi yaptı. Sektörde ciddi sıkıntı yaşandığını ve arıcıların bal üretimini bir yana bırakıp mevcut arı kolonilerini koruyabilmek için çare arayışına girdiğini belirten Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Normal yıllarda 3 sağım yapılırken bu yıl pek çok arıcı bir kez bile bal sağımı yapamadı. Sadece bal üretimi değil aynı zamanda tabiattaki doğal dengenin korunabilmesi için şart olan arıcılığın devam edebilmesi için yetkililerden acil destek bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en önemli arı ve bal üretim merkezleri arasında yer alan Aydın’da 2020 yılı arıcılar için adeta kabus oldu. Büyük umutlarla sezona başlayan arıcıların bu yıl bal almak bir yana mevcut arıların kendini besleyecek gıdayı bulamadığı için büyük bir kısmının telef olduğunu belirten Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile olağanüstü toplantıdan sonra rapor hazırladıklarını belirtti.

“2020 yılı arıcılık sektörü için ‘Afet yılı’ ilan edilmeli”

Sektörde yaşanan sıkıntılara ilişkin rapor hazırlayıp, ilgili kişi ve kurumlara göndereceklerini kaydeden Birlik Başkanı Ayhan Özdemir, “Arılar aynı zamanda tabiattaki dengenin korunması ve tarımda tozlaşmanın sağlanması için olmazsa olmaz varlıklardır. Maalesef bu yıl çok kurak bir sezon geçirdiğimiz için arılar bal üretmek bir yana kendi varlıklarını bile koruyamaz hale geldi. Şu anda arı kolonilerindeki kayıp her geçen gün artıyor. Durum böyle devam ederse sezon sonuna kadar mevcut kolonilerin yüzde 80’i telef olur. Bu nedenle bu yıla has arılı kovan desteklemelerinin 50 TL’ye çıkarılmasını ve tabiattan gıda bulamadığı için beslenememeye dayalı arı ölümlerinin önüne geçilmesi için de arı yemine de destekleme verilmesini talep ediyoruz. Bal ve arı ürünü olmadan bir yıl yaşanır ama arı olmadan ülkede tarım yapılması imkansızdır. Bu nedenle konunun sadece arıcılık sektörü olarak görülmemesini istiyoruz” diye konuştu.

“Bu yıl hiç sağım yapmayanlar var”

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92’sinin Türkiye’de Türkiye’deki çam balı üretiminin de neredeyse yüzde 100’ünün Ege Bölgesi’nden karşılandığını ancak bu yıl üretimin yok denecek kadar az olduğunu belirten Başkan Özdemir, “Geçen yıllarda sadece çam balında 3 defa sağım yapılırdı. Ancak bu yıl hiç sağım yapılmadı. Bu şartlarda arıcının borçlarını ödemesi bir yana arısını yem alacak durumu dahi kalmadı” diyerek Korona virüs nedeniyle esnafa verilen desteklemenin arıcıya da verilmesini istedi.