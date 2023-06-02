Arı kovanı hırsızları yakalandı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bir şahsa ait arılıktan arı kovanlarının çalınması ile ilgili olarak Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi bir şahıs çaldığı kovanlar ile birlikte yakalandı.

Olay, kırsal Malgaçmustafa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait arılıktan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 3 adet arı kovanı çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürfede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalarda, kimliği tespit edilen bir şüpheli şahıs çaldığı kovanlar ile birlikte yakalandı. Kovanlar sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.