Araştırmacı-Yazar Prof. Dr. Kaplan ADÜ’de konferans verdi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Yusuf Kaplan’ın konuşmacı olarak katıldığı ’Çağrısı Çağını Kurtaracak Bir Gençlik’ konulu konferans Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.

Açılış konuşmasında, yaşanan teknolojik ve bilimsel ilerleme ile değişim hızının artık kestirilemediğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yaşanılan bu değişim kadar; bunun yerli ve milli eksende ilerlemesi de toplumsal açıdan büyük bir gurur ve teşvik edici bir özgüven ortaya çıkarmıştır” dedi.

Prof. Dr. Yusuf Kaplan, ülkelerin başarılarında yetiştirdikleri sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarının rol oynadığını belirterek, bu doğrultuda öğrenci yetiştirirken geleceğe ve topluma faydalı olmanın önemine vurgu yaptı. Yeni medeniyete geçmenin yollarına değinen Prof. Dr. Kaplan, “Sıra dışı olmalıyız ama sınır dışı olmamalıyız” dedi.

Bir toplumun gelişmesi ve medeniyet yolunda ilerlemesi için öncelikle bireyin özünde olan değerlerine sahip çıkması ve gücünün farkında olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yusuf Kaplan, “İddianız yoksa rüya göremezsiniz” diye konuştu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in konuşmalarından dolayı Prof. Dr. Yusuf Kaplan’a teşekkür belgesini takdiminin ardından sona eren konferansa; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, İdari Mali İşler Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, İslam Araştırmaları Topluluğu, Üniversiteli Aktif Genç Topluluğu, Genç İyilik Topluluğu ve ADÜ öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.