banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüs hastalarına akıllı bileklik
Korona virüs hastalarına akıllı bileklik
CHP'den ara tatil çağrısı!
CHP'den ara tatil çağrısı!
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Aranan şahısları JASAT yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından haklarında arama kararı olan 2 kişi yakalandı.

AYDIN 17.11.2020, 15:25
1
Aranan şahısları JASAT yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından haklarında arama kararı olan 2 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında emniyet ve asayişin sağlanması, halkın huzur ve güvenliğinin devam ettirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olan 2 kişi yakalandı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, hakaret, yaralama ve izinsiz kenevir ekimi yapmak suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezasından hükümlü ve hakkında yakalama emri bulunan A.E ile cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasına hükümlü ve 6 yıldır aranan B.A. isimli 2 şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) timlerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanan 2 kişi Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
açık
banner378