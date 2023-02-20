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Aranan şahıslar jandarmaya takıldı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında hapis cezası bulunan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 şahıs yakalandı.
AYDIN 20.02.2023, 15:43
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında hapis cezası bulunan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Savuca Mahallesi’nde 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplam 16 yıl 20 gün hapis cezası bulunan K.A. ile Bağarası Mahallesi’nde 4 ayrı suçtan’ aranan ve hakkında toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahıslar saklandıkları bağ evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.