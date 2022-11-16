Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan 2 firari şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.P. isimli şahıs ile Yenidoğan Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi esnasında “Hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.