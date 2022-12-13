Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Köşk ve Söke ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan şüpheliler, jandarmadan kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesi yol uygulama noktasında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, Sazlı Mahallesi’nde de yapılan operasyonda “Göçmen Kaçakçılığı Yapma” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.