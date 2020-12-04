Arama kurtarma aracı alımı mecliste kabul edildi

Efeler Belediyesi 2020 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Aralık ayı 2. meclis toplantısında Efeler Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi (EFAK) için yeni arama-kurtarma aracı alınması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Efeler Belediyesi’nin 2020 yılı son meclis toplantısı Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis salonuna Kovid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu ile giriş yapılırken maske ve sosyal mesafe kuralları da titizlikle uygulandı.

Toplantı gündemindeki öne çıkan madde ise EFAK ile ilgili oldu. Ekim ayında meydana gelen İzmir depremindeki arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenen EFAK’a çalışmalarda kullanılmak üzere uluslararası standartlarda hazırlanmış kurtarma aracı alınmasına toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.

Başkan Atay, depremde ortaya koydukları başarılı çalışmalar nedeniyle 5 Kasım’da, 11 kişilik EFAK timiyle bir araya gelmiş, ekip üyelerine tek tek teşekkür ederek plaket takdim etmişti. Bu toplantıda EFAK gönüllülerine arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere yeni araç alınacağı müjdesini veren Başkan Atay’ın sözü, üzerinden 1 ay bile geçmeden son meclis toplantısında alınan kararla resmiyet kazanmış oldu.