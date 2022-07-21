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Arabaya zulaladıkları uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın’ın Efeler ilçesinde takibe alınan otomobilde aracın çeşitli yerlerine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

AYDIN 21.07.2022, 19:02
Arabaya zulaladıkları uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın’ın Efeler ilçesinde takibe alınan otomobilde aracın çeşitli yerlerine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde dün akşam üzeri uyuşturucu ticaret yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde takibe alınan bir araç Aydın girişinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Gece ile araçla yapılan aramada aracın değişik yerlerine zulalanmış 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K. ile O.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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