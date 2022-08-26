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Apartman sakinleri asılı halde buldu
Aydın’ın Didim ilçesinde bir kişi apartman sakinleri tarafından merdiven demirlerinde asılı halde bulundu.
AYDIN 26.08.2022, 22:59
Aydın’ın Didim ilçesinde bir kişi apartman sakinleri tarafından merdiven demirlerinde asılı halde bulundu.
Olay, Hisar Mahallesi 2232 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri, ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nusret Batuhan Savaş’ı (24) merdiven demirine kablo ile asılı halde buldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Savaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savaş’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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