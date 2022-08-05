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Antik kentte Muharrem ayı iftarı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan Magnesia Antik Kenti’nde Muharrem Ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

AYDIN 05.08.2022, 14:02
Antik kentte Muharrem ayı iftarı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan Magnesia Antik Kenti’nde Muharrem Ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Germencik Kaymakamlığı tarafından Magnesia Antik Kenti’nde iftar programı düzenlendi. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Muharrem Orucu tutmaya başlayan çok sayıda vatandaş, Magnesia Antik Kenti’nde verilen iftar yemeğinde buluştu. Germencik Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve çok sayıda vatandaş katılırken, dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

Programda konuşan Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç; “Muharrem ayı Alevî-Bektaşi vatandaşlarımız için ve bizler için önemli bir aydır. Bu vesile ile bir araya geldik. İftar programımızı da ilçemizin değeri Magnesia Antik Kenti’nde yaptık. Güzel bir ortam. Katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

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