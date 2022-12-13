Antalya’daki sel felaketine, Aydın’daki gönüllülerden yardım eli

Antalya’da meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Aydın’dan 13 kişilik AFAD Gönüllüsü afet bölgesine giderek temizleme çalışmalarına yardım etmeye başladı.

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, felaketin yaraları da sarılıyor. Su basan ev ve işyerleri ile çamur ve balçıkla dolan yollar, görevlilerin yanı sıra gönüllüler ve jandarma personelince temizlenirken, Aydın AFAD’a bağlı gönüllüler ise yardım için Antalya’ya koştu. AFAD Aydın İl Müdürlüğü koordinasyonunda sabah saatlerinde Aydın’dan yola çıkan 11 kişilik gönüllü grup, öğleden sonra Antalya’nın Kumluca ilçesine vardı. Afet bölgesindeki koordinasyon merkezine giden gönüllüler daha sonra 2 Aydın AFAD personeli ile birlikte Antalya’nın yaralarını sarmak için afet bölgelerine doğru yola koyuldu. Aydın’da toplamda 13 kişilik ekip olarak bölgeye giden gönüllüler, çamur ve balçıkla dolan ev ve işyerlerinin temizlenmesi çalışmalarına yardım etti. Her an afetlerin olabileceğine ve yardımlaşmanın önemine dikkat çeken gönüllüler, herkesi AFAD Gönüllüsü olmaya davet etti.