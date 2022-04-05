Ani fren yapan motosiklet sürücü yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde park eden aracı fark edemeyen motosiklet sürücüsü ani fren yapınca kaza yaptı.

Kaza, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AGS 329 plakalı motosiklet sürücüsü, 44 PH 608 plakalı aracın park etmek için manevra yaptığını fark edemeyerek geçmek istedi. Son anda aracı fark eden motosiklet sürücü ani fren yaparak motosikletten kayarak düştü. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.