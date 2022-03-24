Analig Yüzme Grup müsabakaları tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme grup müsabakaları tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nazilli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.

Seremoni töreniyle başlayan ve iki gün boyunca süren ANALİG Yüzme Grup müsabakalarında sporcular dereceye girebilmek için kulaç attı. Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan, grup müsabakaları İzmir, Bilecik, Afyon, Eskişehir, Muğla, Kütahya ve Aydın illerinden oluşan toplam 9 il karma takımından 130 sporcunun katılımıyla Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırarak yetenekli sporcuların spora kazandırılması, çocukların kişiliklerini sporun eğitici fonksiyonunu kullanarak duygusal ve sosyal yönden yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile hayata giren Anadolu Yıldızlar Ligi, Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yüzme grup birinciliği müsabakaları 23-24 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarla sona erdi.

Müsabakalar sonunda 13 yaş kızlarda; Denizli birinci, Manisa ikinci, Eskişehir üçüncü oldu. 14 yaş kızlarda; Denizli birinci, Muğla ikinci, Eskişehir üçüncü oldu. 13 yaş erkeklerde; Denizli birinci, Muğla ikinci, Manisa üçüncü oldu. 14 yaş erkeklerde; Denizli birinci, Muğla ikinci, İzmir üçüncü oldu. Dereceye giren il karmaları, Türkiye yarı final yarışmalarına katılma hakkını elde etti. Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.

Müsabakaları yakından takip eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, geleceğin şampiyonlarını Aydın’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Tüm il karmalarını yürekten tebrik ediyorum. Yüzmeye yakışır çok güzel bir organizasyon oldu. Modern tesislerimizde çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak potansiyeldeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde sporun tabana yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Her şey gençlerimiz için Emeği geçen sporcu ve ailelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.