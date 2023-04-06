Anadolu Şampiyonası Aydın’da başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu, 10-14 Nisan tarihleri arasında altyapı faaliyetleri çerçevesinde oynanacak Anadolu Şampiyonları U18 Erkek Kırmızı Grup müsabakalarına Aydın’ın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Yurt İçi Faaliyetleri programı çerçevesinde düzenlediği Anadolu Şampiyonaları’nın düzenleneceği iller ve katılacak takımlar belli oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinden gerçekleşecek U18 Erkekler Anadolu Şampiyonası’nda ülke genelinden gelen birçok takım mücadele edecek.

Buna göre, 10-14 Nisan tarihleri arasında Efeler Atatürk Spor Salonu ve Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak Anadolu Şampiyonası U18 Erkek Kırmızı Grup müsabakalarına katılacak takımlar Aydın’ın misafiri olacak. Ülkemizin on farklı ilinden gelen basketbolcu sporculara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Sportif bir hafta daha ilimizde bizleri bekliyor.

Gerçekleşecek Anadolu Basketbol Şampiyonasına tüm sporseverleri bekliyoruz. Müsabakaya katılım sağlayan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.