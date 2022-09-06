Anadolu Ateşi, Aydın’ı yaktı

Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü birbirinden muhteşem etkinliklerle kutluyor. Bu akşam düzenlenen etkinlikte “Anadolu Ateşi” muhteşem bir gösteriye imza attı.

Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliği on binlerce Aydınlı izledi. Konser öncesi Aydınlılara seslenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “100 yıl önce Milli Mücadele’nin ilk ateşinin atıldığı topraklardayız. O koca yürekli efelere çok teşekkür ediyoruz. Aydın Atatürk Kent Meydanı’ndan selamlar olsun. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

Aydınlılar kurtuluş etkinliklerinde bugün “Musa Göçmen Senfoni Orkestrası”, 7 Eylül Çarşamba günü ise sevilen sanatçı Haluk Levent’le buluşacak. Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek programlar saat 21.30’da başlayacak.

Diğer taraftan yine kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Hanri Benazus Koleksiyonu’ndan Atatürk Fotoğrafları Sergisi, Tekstil Park Sanat Galerisi’nde yarın saat 19.30’da açılacak. Sergi 7 Ekim tarihine kadar gezilebilecek. 7 Eylül Çarşamba günü ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılında Aydın” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserlerden oluşan sergi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde saat 19.30’da açılacak.