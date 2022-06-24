Amfi tiyatronun ilk konserine Didimliler yoğun ilgi gösterdi

Açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilen Didim Amfi Tiyatro’nun ilk konseri açılışın hemen sonrasında düzenlendi. Senfoni Orkestrası’nın sahne aldığı geceye yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın imza projesi Didim Amfi Tiyatro, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Millet İttifakı üyesi siyasetçilerin katıldığı törenle 23 Haziran Perşembe günü açıldı.

Konser öncesi konuşma yapan Diidm Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Amfi Tiyatro’nun tamamlanmasında emeği geçen Didim Belediyesi personellerine ve desteklerinden ötürü Didimli vatandaşlara bir kez daha teşekkür ederek, "Ben hepinize teşekkür ediyorum. Biz bu binaları yaptık ve siz buradasınız. Bize verdiğiniz destek ve güç için teşekkür ediyorum. Ben bu tabloyu geceler boyu rüyamda gördüm, hep bu tabloyu düşündüm. Biz hiçbir şeyi ayırt etmiyoruz. Bu tribünlerde oturanların siyasi kimliği bizi ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey sanat düşkünlüğü ve Ulu Önder Atatürk’n yolundan ayrılmayanların burada olduğunu bilmek. Bu konser için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Didim’i dünyanın en güzel turizm ve sanat merkezi yapacağız, buna inanın çünkü biz de inanıyoruz" dedi.

Yalnızca Didim değil Türkiye turizmine de büyük katkı sunması beklenen, kültür ve sanat etkinliklerinin yeni merkezi haline gelecek olan Didim Amfi Tiyatro’da ilk konser açılışın hemen ardından gerçekleştirildi. Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen konsere CHP Aydın Milletvekilleri, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu katıldı. Konsere yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Klasik müzik ile Türkiye’nin dört bir yanından eşsiz ezgilerin seslendirildiği konser, Milet Antik Kenti’nden esinlenilerek yapılan Didim Amfi Tiyatro’da izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Sanat severler, konser sonunda Senfoni Orkestrası’nı ayakta alkışladı.