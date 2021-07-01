Amerikalı akademisyenler Mastaura Antik Kenti’ni gezdi

Amerika’nın çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde öğretim görevlisi ve profesör olarak çalışan 20 kişilik akademisyen grubunun ardından Nazilli’de özel bir eğitim kurumu 100 kişilik ekiple antik kenti ziyaret etti.

Roma’daki Kolezyum’un bir benzeri olan ve kazı çalışmaları halen devam eden Nazilli Mastuara Antik Kenti’ne ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor. Keşfedildiği ilk günden bu yana ülke çapında büyük merak uyandıran ve 2020 yılının en önemli 10 keşfi arasında yer alan Mastaura Antik Kenti’ne ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor. Amerika’nın çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde öğretim görevlisi ve profesör olarak çalışan 20 kişilik akademisyen grubunun ardından Nazilli’de özel bir eğitim kurumu 100 kişilik ekiple antik kenti ziyaret etti. Nazilli’nin kültürel değerlerinin korunması ve tarihinin araştırılması için keşfedilen arenanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken ziyaretçiler, arkeolojik kazılara verdiği desteklerden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti.

Bu tür gezilerle yerel tarihin çocuklara öğretilebileceğini dile getiren Tarih Öğretmeni Bünyamin Gezen, “Ortaokul öğrencilerimizi Mastaura Antik Kentimize getirdik. Buraya gelen Amerikalı gruptan sonra ilk özel ekibiz. Bu noktada belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Buradaki amacımız Nazilli’nin çocuklarına kentimizin tarihini ve buradaki değerleri tanıtmak. Bu alanda kazılar devam ediyor. Çocuklarımıza bu alanları gösterip tarihini öğreterek bölgemizin geçmişine katkı sunmalarını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.