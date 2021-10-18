Altın Güvercin’in Duayen İsmi Tüker, Kuşadası halkı ile buluştu

Altın Güvercin Beste ve Müzik Yarışması’nı Türk Pop Müzik dünyasına kazandıran, yarışmanın koordinatörü gazeteci, yazar Ali Rıza Türker, İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir söyleşide Kuşadalılar ile buluştu. Türker, söyleşinin ardından ‘Bir Daha Yaşarsam İki Olsun, Altın Güvercin’in Uçuşu’ isimli kitabını okurları için imzaladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 24’üncü kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste ve Müzik Yarışması’nın Koordinatörü, prodüktör, gazeteci ve yazar Ali Rıza Türker İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir söyleşide okurları ile bir araya geldi. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Belediyesi eski Başkanı Engin Berberoğlu ile yarışmanın altın sponsoru olan firmanın yetkilisi katıldı. Söyleşide Kuşadası Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği desteğe değinen Ali Rıza Türker, ardından iki bölümden oluşan kitabının yazım sürecini okurlarıyla paylaştı.

“Kaynağım Altın Güvercin"

Okurlarından gelen soruları da yanıtlayan Ali Rıza Türker, “Kitabımdaki hikayeler yaşam mücadelesinden hiç yılmayan bir idealistin anılarını içeriyor. Kitabın en önemli kaynağı Altın Güvercin Beste ve Müzik Yarışması. Bu bir aşkın, sabrın ve inancın öyküsüdür. 36 yıl boyunca bana sevdayı yaşatanlara ve Altın Güvercin Beste Yarışması’nı yeniden kanatlandıran Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ederim” dedi.

“Hedefimiz uluslarası po müzik festivali yarışması"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Yıllar önce Engin Berberoğlu önderliğinde başlayan Altın Güvercin Beste ve Müzik Yarışması, Türkiye’nin ilk ve tek pop müzik beste yarışması olma özelliğini taşıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun katkıları ile bu yıl 24’üncüsünü düzenlediğimiz yarışma kentin sanatına, kültürüne ve dokusuna çok büyük katkı sunuyor. Kuşadası’nın müzikle anılan bir kent olmasını istiyoruz. Hedefimiz, Kuşadası Altın Güvercinin Beste ve Müzik Yarışması’nı önümüzdeki yıl uluslararası platforma taşımak” diye konuştu.