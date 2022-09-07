Altın Güvercin’in 25’inci kez kanatlanmasına saatler kaldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle, düzenlenen, televizyon ve radyodan canlı olarak yayınlanacak olan Altın Güvercin Beste Yarışması, bu yıl 10-11 Eylül tarihlerinde 25. kez müzik severlerle buluşacak. Yarışmanın hazırlıkları tüm hızıyla sürerken altinguvercin.com.tr adresi üzerinden başlayan dijital oylama devam ediyor.

Türkiye’nin pop müzik alanında gelenekselleşen ilk ve tek beste yarışması olan ve Türk müziğine pek çok önemli ismi kazandıran Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’na saatler kaldı. Bu yıl 25’inci kez düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması, 10 Eylül’de gerçekleşecek bir basın toplantısı ve gala gecesi ile başlayacak. 11 Eylül’de ise Özer Türk Stadı’nda büyük final gecesi düzenlenecek.

10 finalistin büyük jüri karşısında canlı performans sergileyeceği final gecesinde başkanlığını, prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker’in yapacağı; keman sanatçısı Canan Anderson, piyanist, besteci, eğitmen Mine Mucur, TV ve radyo programları yapımcısı İzzet Öz, besteci, söz yazarı, yorumcu Fatih Erkoç ve enstrümanist, yorumcu Ayhan Sicimoğlu ile Kuşadası halk jürisi temsilcileri olarak Ardahan Belediye Başkanı, müzisyen ve yorumcu Faruk Demir, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Efe Berberoğlu ve sponsor temsilcisi Gültaç Eviz’in yer aldığı büyük jüri değerlendirme yapacak.

Jürinin yaptığı değerlendirmeye dijital halk oylamasının sonuçlarının da eklenmesiyle dereceye giren beste sahipleri belirlenecek. altinguvercin.com.tr adresli internet sitesi üzerinden finalist besteleri dinleyerek oy kullanma olanağı sunan dijital halk oylamasına telefon numarasına gelen SMS kodu ile giriş yapmak mümkün. Sadece 1 kez oy kullanmaya imkan veren dijital oylama, büyük final gecesinde, son bestenin seslendirilmesinin ardından büyük jüri üyelerinin değerlendirme süreci ile eş zamanlı olarak sona erecek. Sonuçların açıklanmasının ardından ödüller sahiplerine halkın huzurunda takdim edilecek. Yarışmada birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL para ödülü verilecek. Final gecesi özel bir televizyon ve radyo kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışmanın geleneksel onur ödülü ise bu yıl, profesyonel müzik yaşamına 1986 yılında düzenlenen ilk Altın Güvercin Beste Yarışması ile başlayan ünlü caz ve pop müzik sanatçısı Fatih Erkoç’a verilecek. 1. Altın Güvercin Şarkı Yarışması’nda söz, müzik, düzenleme ve yorumu kendisine ait olan "Yol Verin A Dostlar", 1989’da düzenlenen 4. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda ise "Sen ve Ben" adlı şarkısıyla birinci olan Fatih Erkoç, 33 yıl sonra bir kez daha Altın Güvercin sahnesinde olacak.

25. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın büyük final gecesi, Türk pop müziğinin güçlü sesi ve yorumcusu Sertab Erener’in sahne alacağı konserle sona erecek. 1987 yılında düzenlenen 2. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması’na "Akdeniz" şarkısı ile finalist olarak katılan, 2003 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ise birinci olan ünlü sanatçı Sertab Erener, halka açık ve ücretsiz final gecesinde sevilen şarkılarını katılımcılar için seslendirecek.