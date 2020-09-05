Altın güvercin serüveni fotoğraf karelerinde hayat buldu
İBRAMAKİ SANAT GALERİSİ’NDE AÇILAN “DÜNDEN BUGÜNE ALTIN GÜVERCİN” İSİMLİ FOTOĞRAF SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR.
Kuşadası’nda başlayan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında İbramaki Sanat Galerisi’nde açılan “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli fotoğraf sergisi büyük ilgi görüyor. Altın Güvercin’in düzenlendiği yıllar boyunca objektiflere yansıyan karelerden oluşan sergi, 1986 yılından günümüze kadar yarışmanın tarihine ışık tutuyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 23. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında kapılarını açan “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli sergi, sanatseverleri fotoğraf kareleri aracılığıyla zaman yolculuğuna çıkarıyor.
Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olan ve düzenlendiği 22 yıl boyunca pop müzik dünyasına Fatih Erkoç, Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş gibi önemli isimleri kazandıran Altın Güvercin Beste Yarışması’nın geçmişi, “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli fotoğraf sergisinde yeniden hayat buluyor.
Birbirinden değerli finalistlerin, jüri üyelerinin ve final gecelerinin fotoğraflarının yer aldığı sergi aynı zamanda taşıdığı arşiv niteliği ile yarışmanın hafızasını tutuyor. “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli fotoğraf sergisi, 13 Eylül tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde sanatseverleri ve nostalji meraklılarını bekliyor.
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