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Altın Güvercin kazandırmaya devam ediyor

24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın dijital oylamasına katılan müzikseverler arasında yapılan çekilişin sonucunda iki kişi hediye almaya hak kazandı.

AYDIN 17.09.2021, 14:24
Altın Güvercin kazandırmaya devam ediyor

24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın dijital oylamasına katılan müzikseverler arasında yapılan çekilişin sonucunda iki kişi hediye almaya hak kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde 6-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması için düzenlenen dijital oylamaya katılan 8 bin 045 kişi arasında yapılan çekilişin sonucu belli oldu. Çekiliş sonucuna göre Gizem Aydilek, çift kişilik her şey dahil tatil kazanırken Nail Palu, Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da 2022 yılında düzenlenecek bütün konserleri ücretsiz izleyebileceği çift kişilik “Altın Bilet”in sahibi oldu.

Sadece 1 kez oy kullanmaya olanak veren dijital oylama sistemi, 12 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da gerçekleşen final gecesinde, son bestenin seslendirilmesinin ardından12 kişilik büyük jürinin değerlendirme süreci ile eş zamanlı olarak sona ermiş ve oylama sonucu 13. jüri olarak yarışmaya dahil edilmişti.

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