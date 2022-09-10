Altın Güvercin 25’inci kez kanatlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Eviz Yapı ana sponsorluğunda bu yıl 25’inci kez gerçekleşecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması düzenlenen bir basın toplantısı ile başladı.

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin’in Türkiye’de düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olduğuna dikkat çekerek “Müzik her ne kadar dijitalleşse de Altın Güvercin halen bir prestij ödülü olma özelliğini sürdürüyor. Bu kadar kıymetli bir organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası’nda başlayan ve 11 Eylül’de Özer Türk Stadyumu’nda gerçekleşecek olan büyük final gecesiyle sürecek olan 25. Altın Güvercin Beste Yarışması ile ilgili olarak Kervansaray’da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, Altın Güvercin Koordinatörü Ali Rıza Türker ve yarışmanın altın sponsoru olan Eviz Yapı’nın temsilcisi Şakir Eviz katıldı.

Toplantının açılışında konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, Altın Güvercin’in Kuşadası’nın en değerli markalarından birisi olduğunu belirterek, “Belediye Başkanımız Ömer Günel’in göreve geldiği yıldan itibaren bu önemli organizasyon kentimize tekrar kazandırıldı. Bizler de Kuşadası için böylesine büyük bir değer taşıyan bu organizasyona destek olmaktan son derece mutluyuz” dedi. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın bir takım çalışmasının ürünü olduğunu vurgulayan KUSAV Başkan Levent Köylü, “Bu yıl, yarışmasının ilk kez düzenlendiği 1986 yılında birinci olan değerli sanatçımız Fatih Erkoç’a KUSAV Altın Güvercin Onur Ödülü’nü sizlerin huzurunda takdim edeceğiz. Geçmişte Altın Güvercin’e katılmış sanatçılarımızdan Sertab Erener de final gecesinde vereceği konserle bizlerle olacak” diye konuştu.

KUSAV Başkanı Levent Köylü’nün ardından konuşan Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü, prodüktör Ali Rıza Türker, “İlk kez 1986 yılında düzenlenen yarışmanın bu yıl 25’incisini düzenliyoruz. Ancak 36 yıllık bir maziye sahibiz. Bu yarışmanın tekrar düzenlenmesinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü’nün rolü yadsınamaz. Kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Kuşadası’nın son birkaç yıl içerisinde Ege’nin kültür-sanat kenti olması iddiası ile kaliteli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladığına dikkat çeken Ali Rıza Türker, bu organizasyonlardan en önemlisinin Altın Güvercin Beste Yarışması olduğunu söyledi. Ali Rıza Türker, her yıl olduğu gibi bu yıl da senfonik anlamda güçlü bestelerin finalist olarak seçildiğini belirterek, “Büyük jürinin işi zor” dedi.

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin’in halen Türkiye’nin ilk ve tek pop müzik beste yarışması olma özelliğini koruduğuna dikkat çekerek geleneksel yarışmayı 25’inci kez Kuşadası ile buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın Kuşadası’nın tüm Türkiye’ye tanıtılmasında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Bu nedenle bu değerimize sahip çıkmak ve yaşatmak bizim için büyük önem taşıyor. Altın Güvercin sadece kentimizin tanıtımına değil Türk pop müzik dünyasına da çok önemli isimler kazandırmış bir organizasyon. Bugün zevkle dinlediğimiz pek çok sanatçının yolunun Altın Güvercin’den geçmiş olması yarışmanın sahip olduğu değeri de ortaya koyuyor. Günümüzde müzik her geçen gün dijitalleşse de Altın Güvercin halen bir prestij ödülü olmayı sürdürüyor. Görevde olduğumuz süre boyunca bu yarışmayı düzenlemeyi sürdüreceğiz. Diliyorum ki bizden sonra da aynı şekilde devam eder. Yarışmanın koordinatörü ve danışmanı Ali Rıza Türker’e, KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye, her zaman bizlerin yanında olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, yarışmamızın ana sponsoru Şakir Eviz’e ve bu organizasyonun mutfağında tüm detaylarla ilgilenen ekibimize çok teşekkür ediyorum. İş birliği içerisinde hareket ettiğimiz sürece altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok” diye konuştu.

Final gecesinin bu yıl daha geniş katılımla ve coşkuyla yapılabilmesi için Özer Türk Stadyumu’nda düzenlendiğini ifade eden Başkan Ömer Günel “Tüm halkımızı Özer Türk Stadyumu’na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, geçmişten bu yana yakından ve büyük bir ilgiyle takip ettiği Altın Güvercin Beste Yarışması gibi önemli bir organizasyonun içinde yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin her alanda iş birliği içerisinde çalıştığını belirten Başkan Vekili Evrim Karakoz, “Nice 25 yıllara” dedi.

Yarışmanın ana sponsoru olan Eviz Yapı’nın Temsilcisi Şakir Eviz ise, Kuşadası’nın kültür-sanat kenti olması amacıyla atılacak adımlara destek vermeye devam edeceklerini belirterek “Böylesine güzel ve önemli bir organizasyonda payımız olması bizleri gururlandırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Özer Türk Stadyumu’nda gerçekleşecek olan 25. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın büyük final gecesi, 11 Eylül Pazar günü saat 21.00’de finalistlerin büyük jüri karşısında canlı performanslarını sergilemeleri ile başlayacak. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeye dijital oylamanın sonuçlarının da eklenmesiyle dereceye giren besteler ve beste sahipleri belirlenecek. Ardından ödül töreni gerçekleşecek. Ödül töreni çerçevesinde ayrıca yarışmanın onur konuğu olan pop müzik sanatçısı Fatih Erkoç’a KUSAV Onur Ödülü takdim edilecek. Büyük final gecesi ünlü pop müzik sanatçısı Sertab Erener konseri ile sona erecek. Final gecesi bir NR1 Türk TV, Tele 1 ve Number 1 Türk FM’den canlı olarak yayınlanacak.