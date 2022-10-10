Almanya’dan Didim’e gelen kardeş kent heyeti ülkelerine uğurlandı

Aydın’ın Didim ilçesine Almanya’nın Laubach kentinden gelen ve bir haftadır ilçede olan heyet, ülkelerine geri döndü.

28 yıldır Didim’in kardeş şehri olan Almanya’nın Laubach kentinden gelen kardeş kent heyeti Didim Belediyesi’ne veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Laubach Belediye Başkanı Matihes Meyer Didim’de olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek “Didim havası ve doğasıyla çok güzel bir yer; buradaki herkes Didim’in birer kültür elçisi olacak Almanya’da. Bu ilişkilerimizi sadece belediyeler düzeyinde değil, gençler ve futbol takımları düzeyinde de arttırmalıyız. Bu ziyaretler daha sıklaştırılmalı. Didim’den bir heyeti de Almanya’da ağırlamak istiyoruz. Bizleri ağırlayan Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise koronadan dolayı bu tür ziyaretlerin yapılamadığını kaydederek “28 yıldır kardeş şehrimizi ağırladığımız için mutluyuz. Bizi seven ve anlayan bir şehrin olması çok güzel, kalıcı işlerde yapmalıyız. Sağlam temeller üzerine bu ilişkileri kurmalıyız. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Atabay ve Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener Alman heyetine hazırlanan hediyeleri verdi, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.