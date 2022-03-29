Alinda Antik Kenti bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyor

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, tarihin ilk alış-veriş merkezlerinden birini içerisinde bulunduran Alinda Antik Kenti’nde çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, antik kentin kazı başkanlığına dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na öneri sunduklarını ve bakanlıktan gelecek müjdeli haberi beklediklerini belirtti.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yer alan ve önemli Karia kentlerinden biri olan Alinda Antik Kenti hem tarihi güzelliği hem de günümüze kadar uzanan yapısı ile dikkat çekiyor. Çok iyi korunan ve neredeyse tüm yapının ayakta olduğu agorayı da içerisinde bulunduran Alinda Antik Kenti’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sonu itibari ile bulunan 7 bin yıllık kaya resmi ile Karpuzlu tarihine ve kültür turizmine yeni bir kapı aralanırken, Aydın Kültür Turizm Müdürlüğü de antik kentin kazı başkanlığına dönüştürülmesi için kolları sıvadı.

"Türkiye genelinde en fazla arkeolojik kazı Aydın’da yapılıyor"

Aydın’ın tarihsel olarak önemli bir konumda bulunduğunu ve günümüz itibari ile en fazla arkeolojik kazının Aydın’da yapıldığını ifade eden Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Aydın; antik dönemde İyonya, Lidya ve Karya bölgelerinin tam kesişiminde bulunan çok özel bir bölge. Şu anda Aydın il genelinde 17 arkeolojik çalışma yürütülüyor. Bu sayı ile Aydın, Türkiye genelinde en fazla arkeolojik kazı gerçekleştiren il konumunda bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un talimatları doğrultusunda, 12 aya yayılmış kazı politikamız ile büyük bir koordinasyon içinde önemli işlere imza atıyoruz" dedi.

"Kazı başkanlığına dönüştürülmesi için görüş sunuldu"

Alinda Antik Kenti’nin Anadolu Bölgesi’nde en büyük ve neredeyse tüm yapının ayakta durduğu, çok iyi korunmuş agoraya sahip olduğunu belirte Tuncer, "Bu çapta büyük bir agora aslında günümüzün AVM dediğimiz konseptlerinin antik dönemdeki ilk uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapı zamanında buranın büyük bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Alinda, yaklaşık 3-4 yıldır Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez hocamızın yürüttüğü çalışmalar ile bir yüzey araştırması şeklinde ilerlediğimiz arkeolojik çalışmalarımızdan biri. Fakat bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımıza Alinda’nın kazı başkanlığına dönüşmesi için bir görüş sunduk. Bakanlığımız da uygun görürse Alinda’yı bu yıl kazı başkanlığı olarak Aydın kültür varlıklarının içerisine katacağız" dedi.

"Yeni buluşlar heyecanlandırdı"

İl Müdürü Tuncer, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaklaşık 7 bin yıl öncesine tarihlenen insan figürlü resimler keşfedildiğini belirterek, "Bildiğimiz Alinda Antik Kenti’nin tarihi M.Ö. yaklaşık 400’lü yıllara dayanırken, Alinda’nın eteklerinde ve çevresinde yaptığımız araştırmalarda aslında bilinen tarihin çok daha derinliğe sahip olduğunu ortaya çıkarttık. Alinda Antik Kenti’nin merkezinden kuş uçuşu yaklaşık 1 kilometre mesafede 7 bin yıllık duvar resimleri, mağara resimleri bulduk. Bunun Alinda tarihi ile entegre edildiğinde aslında bölgenin yaklaşık 10 bin yıla yakın bir tarihsel yerleşim merkezi olduğunu da tespit ettik" diye konuştu.

"Turizme büyük bir katma değer oluşturacak"

"Agora yapısını tam olarak ortaya çıkarttığımızda turizm ve ziyaret edilme noktasında büyük bir katma değer oluşturacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Tuncer şunları söyledi;

"Karpuzlu çok şirin bir ilçe. İlçeyi ziyaret eden turistlerimiz ilçenin butik havası sayesinde ilçeden pozitif enerji ile ayrılıyorlar. Alinda Antik Kenti de neredeyse Karpuzlu ilçe merkezi ile iç içe bir konumda. İkisini entegre hale getirmek mutlaka büyük bir katma değer oluşturacak. Karpuzlu Belediye Başkanımız Hilmi Dönmez’in de antik kent ile ilgili çok büyük bir hassasiyeti var. Bu sene kendisi bize önemli bir destek sözü verdi. Karpuzlu Belediyemiz ile birlikte Alinda Antik Kenti’nin hem tanınırlığı hem de ziyaret edilme noktasında cazibe merkezine dönüşmesi açısından gelecek günler adına çok umutluyum."