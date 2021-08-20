banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
İBB'nin WhatsApp hattı hizmete girdi
İBB'nin WhatsApp hattı hizmete girdi
İMAMOĞLU: “ŞU ANKİ GİDİŞAT, BİZİ MUTSUZ ETMEKTE”
İMAMOĞLU: “ŞU ANKİ GİDİŞAT, BİZİ MUTSUZ ETMEKTE”
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?

Alevlere teslim olan ticari araç küle döndü

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen yangında H.Y.’ye ait bir ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

AYDIN 20.08.2021, 15:32
Alevlere teslim olan ticari araç küle döndü

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen yangında H.Y.’ye ait bir ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Acarlar Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y.’ye ait 45 TV 486 plakalı ticari araçta yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında araç tamamen yanarak demir yığınına dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
31°
açık