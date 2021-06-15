banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı

Alevlerden pencereden atlayıp kurtuldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan yangın sırasında evde bulunan bir kadın yaklaşık 8 metre yükseklikte bulunan evinin penceresinden atlayıp, yanmaktan kurtuldu. Pencereden atlayıp yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AYDIN 15.06.2021, 18:35
Alevlerden pencereden atlayıp kurtuldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan yangın sırasında evde bulunan bir kadın yaklaşık 8 metre yükseklikte bulunan evinin penceresinden atlayıp, yanmaktan kurtuldu. Pencereden atlayıp yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Yeşil Mahalle 1865 sokaktaki bir sitenin 2’nci katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi Abide S. isimli kadın panikledi. Evin penceresine çıkan kadın yaklaşık 8 metre yükseklikten çim zemine atladı. Abide S.’nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493