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Alevler antik kente ulaşmadan söndürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Tralleis antik kenti civarında çıkan yangında onlarca zeytin ağacı zarar gördü.

AYDIN 02.10.2021, 19:15
Alevler antik kente ulaşmadan söndürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Tralleis antik kenti civarında çıkan yangında onlarca zeytin ağacı zarar gördü.

Yangın bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tralleis Antik Kenti yakınındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahalede bulundu. Bölgede bulunan onlarca zeytin ağacı yangından zarar gördü. Ekipler Tralleis kazı alanına yaklaşan yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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