Alev alan motosiklet küle döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki motosiklet bir anda yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay Efeler ilçesi Ata Mahallesi 706 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti küle çevirirken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri söndürürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.