ALES sınavı için Özel Şehiriçi Halk otobüsleri hizmet verecek

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, Pazar günü yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) için hizmet vereceğini açıkladı.

Kooperatiften yapılan açıklamada, “21 Şubat Pazar günü saat 10:00’da başlayacak olan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) için Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri saat 08:00’den itibaren hizmet vermeye başlayacaktır.Sınava girecek olan herkese başarılar dileriz” denildi.