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Alaçay Deresi temizleniyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Alaçy Deresi yatak temizleme çalışmaları başladı.

AYDIN 16.11.2020, 10:24
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Alaçay Deresi temizleniyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Alaçy Deresi yatak temizleme çalışmaları başladı.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri Davutlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Alaçay Deresi’nde yatak temizleme çalışmalarına başladı. Ekipler dere içerisindeki suyun akışını önleyen birikintileri temizliyor. Bölge Müdürlüğü’nün idari imkanları ile yapılmakta olan yatak temizlik çalışması devam ederken, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşların can ve mal güvenliği temin edilmiş olacak.
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