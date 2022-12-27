Akü hırsızlarını Jandarma yakaladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde elektrik üretim firmasından akü çalan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınardere Mahallesi’nde faaliyet gösteren elektrik üretim firmasına ait voltaj regülatörüne ait akü çalınması ile olayla ilgili çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olay yerinden elde edilen deliller ve çevrede bulunan kameraların incelemesi sonucu hırsızlık olayını H.T (20) ve İ.R. (30) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.