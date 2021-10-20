Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Aydın’ın Germencik ilçesinde İsmail Güllü (48) ile akrabası İ.Ü. (27) arasında çıkan kavgada, akrabasının silahından çıkan kurşunlarla vurulan Güllü hayatını kaybetti.

Olay, Bozköy Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Güllü ile akrabası ve aynı zamanda komşusu olan İ.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ü.’nün silahından çıkan kurşunlarla Güllü vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Güllü hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan İ.Ü. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.