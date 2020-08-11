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Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı

EGE BÖLGESİ’NDE ÇALDIKLARI TRAKTÖRLERİ RUHSATSIZ OLARAK DEĞERİNİN ÇOK ÇOK ALTINDA SATAN BİR ŞEBEKE TRAKTÖRÜ ÇALINAN BİR AİLE VE YENİPAZAR POLİSİNİN ÇALIŞMALARI SONUCU ÇÖKERTİLDİ. YENİPAZAR POLİSİ TARAFINDAN HÜKÜMET MAHALLESİ BÜYÜK MENDERES CADDESİ ÜZERİNDEKİ BİR EVİN ARKA KISMINA YAPILMIŞ BİR YERDE ELE GEÇİRİLEN TRAKTÖR SAHİBİNE TESLİM EDİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

AYDIN 11.08.2020, 09:34
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Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı

Ege Bölgesi’nde çaldıkları traktörleri ruhsatsız olarak değerinin çok çok altında satan bir şebeke traktörü çalınan bir aile ve Yenipazar jandarmasının çalışmaları sonucu çökertildi. Yenipazar jandarması ve polisi tarafından Hükümet Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerindeki bir evin arka kısmına yapılmış bir yerde ele geçirilen traktör sahibine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; 27 Temmuz günü İzmir’in Ödemiş İlçesi’ne bağlı Bademli Mahallesi’nde yaşayan Bünyamin Gülen adlı şahsa ait 35 ZOC 58 plakalı traktör çalındı. Durumu jandarmaya ihbar eden traktörün sahipleri de kendi çabaları ile çalınan traktörlerini aramaya başladı. Aile fertleri ve yakınları bir yandan çevre il ve ilçelerde çalıntı traktörlerini ararken diğer yandan da internetten yapılan satışları incelemeye başladı.

Traktörlerinin fotoğrafını, Yüksel Tacir adlı sahte bir isimle açılmış ‘Hacizli icralık ve rehinli araç alım satımı’ sayfasında gören Gülen Ailesi, yaklaşık 100 bin lira değerindeki traktörü değerinin çok çok altında bir fiyatla almak için girişimde bulundu. Kendisini Yüksel Tacir olarak tanıtan şahıs traktörün Yenipazar’da olduğunu belirtmesi üzerine ilçeye gelen aile kendi traktörlerini müşteri gibi almak için girişimde bulundu. Hükümet Mahallesi Büyük Menderes Caddesi 98 numaralı binanın eklentisinde bulunan kapalı bir alanda saklanmış vaziyetteki traktörün kendilerine ait olduğunu gözleri ile de gören Gülen Ailesi, Yenipazar jandarmaya giderek yardı istedi. Jandarmanın girişimi ve yardımı ile polis bölgesinde olduğu için polis tarafından da el konulan olayda eve yapılan baskında traktörün 27 Temmuz günü Ödemiş Bademli’den çalınan traktör olduğu tespit edildi. Plakası sökülmüş olan ve resmi işlem yapılmadan değerinin çok çok altında satılmak istenen traktörü satmak isteyen kişinin de gerçek isminin Mehmet A. T. olduğu bildirildi.

Jandarma ve polis çalıntı traktörü sahiplerine teslim ederken Mehmet A. T. de Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güvenlik güçlerinin girişimleri sonucu, Ege’de önemli bir sorun olan ve çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen traktör hırsızlıklarının önüne geçilmesi ve çalıntı traktörlerin el altından satışının önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Olaydan sonra çalıntı traktör, tanzim edilen evraklarla birlikte gerçek sahibine teslim edilirken, traktör sosyal medyada kendisini Yüksel Tacir olarak tanıtıp gerçek ismi Mehmet A. T. olan şahsın evinden çekici alınıp Ödemiş Bademli’ye götürüldü.

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