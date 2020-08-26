Akbük’te dezenfekte çalışmaları devam ediyor
AKBÜK’TE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Akbük Mahallesi’nde dezenfekte ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Pandemi ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarımıza sağlıklı ve hijyenik yaşam alanı oluşturmak adına dezenfekte çalışmalarına durmaksızın devam ediyor.
İlçenin turistik bölgelerinden birisi olan Akbük Mahallesinde, faaliyetlerini sürdüren ekipler Didim Belediyesine ait olan Barış Kafeterya 3 başta olmak üzere vatandaşlarımızın kalabalık bulunduğu yerlerde, sahillerde, kamusal alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.
Ekiplerimizin vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışmalarına devam edeceğini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Sezonun açılmasıyla birlikte kalabalıklaşan kentimizde, halkımızın sağlığını korumak adına tedbirlerimizi arttırdık, dezenfekte çalışmalarımız kentimiz genelinde durmaksızın devam edecektir” dedi.
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