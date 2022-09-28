Akaryakıt zamları trafik yoğunluğunu azalttı

Türkiye’de kişi başına düşen araç yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında gelen Aydın’da akaryakıt zamları ile birlikte trafik yoğunluğu da düştü. Bir yıl ara ile aynı tarihte aynı noktada yapılan gözlemlerde trafik yoğunluğunun geçen yıla oranla ciddi derecede düştüğü gözlemlendi.

Aydın’da 888 okul ve kurumda toplam 15 bin 664 öğretmen, temel eğitimde 127 bin 554 ve orta öğretimde 58 bin 340 olmak üzere toplam 185 bin 894 öğrenci ile 2022-23 Eğitim Öğretim Yılı’na başlarken okul dönemlerinde her yıl yaşanan trafik yoğunluğu bu yıl azaldı. Her geçen gün öğrenci sayısı ve nüfus artmasına rağmen bu yıl trafik yoğunluğunun azalmasının aslında sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın’da özel araç kullanma tutkusunun sona ermesi ile şehrin en önemli sorunlarından biri olan trafik yoğunluğu sorunun da kendiliğinden çözüleceğini belirtti.

“Hollanda ve Kuzey Avrupa ülkeleri trafik sorununu 1972’deki krizde çözdü”

Ülke ve şehirlerde trafiğin de bir kültür olduğunu ve trafik sorunun yerleşen bu kültür ile çözüldüğünü belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, trafikteki israfın da toplumsal bilinç ile çözüleceğini kaydetti. Özmeriç konuyla ilgili açıklamasında “Hollanda Dünyanın en zengin ülkelerinden biri, ancak 1972 yıllarındaki ekonomik krizde zorunlu olarak özel araç kullanımından ayrılıp toplu taşıma ve bisiklet kullanımına başladılar. Daha sonra bunu alışkanlık haline getirdiler. Günümüzde gerek Hollanda gerekse Kuzey Avrupa ülkelerinde bisiklet ve toplu taşıma araçlarının kullanımın alışkanlık haline geldiğini görüyoruz. Bunun sonucunda ülkenin refahı ve ekonomik seviyeleri yükseliyor. Buna bağlı olarak da trafik sorunu da yaşamıyorlar. Ülkemizde herhangi bir yasak yok ama vatandaşlarımız akaryakıt zamları ile birlikte özel araç kullanımı konusunda bilinçlenmeye başladı. Geçen yıllara oranla kıyasladığımızda ilimiz Aydın’da trafik yoğunluğu azalmaya başladı” diye konuştu.

“Sefer sayılarında yeniden düzenleme yapılacak”

Aydın’da yaşayan bu gelişmeye paralel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca değerlendirmelerin yapıldığını ve bu çerçevede halkın mağduriyet yaşamaması için toplu taşıma araçlarının sefer sayısı sıklığı konusunda yeni düzenleme yapılacağını da belirten Başkan Özmeriç, “Şu anda özel olarak görevlendirilen kişilerce değerlendirmeler yapılıyor. Gerekli hallerde okulların giriş-çıkış saatleri ve mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ek seferler konularak mağduriyet yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılacak. Halkımızın bu alışkanlığı devam ederse şehrin en önemli sorunlarından biri olan trafik sorunu da kendiliğinden çözülmüş olacak” diyerek imkanı olan herkesin toplu taşıma araçlarını kullanmaya davet etti.