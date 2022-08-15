Akaryakıt tankeri devrildi, yakıt sızıntısının alev almaması için ekipler yoğun çaba sarf etti,

Milas-Söke Karayolu’nda akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kazada tanker sürücüsü yaralanırken, ekipler kaza sonrası meydana gelen akaryakıt akıntısının alev almaması için yoğun uğraş verdi. ,

Kaza, Milas-Söke Karayolu Dalyan Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas istikametinden Söke İstikametine seyir halinde olan akaryakıt tankeri, yokuş aşağıya indiği sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulan akaryakıt tankeri devrildi. Devrilen akaryakıt tankeri sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu arada yakıt tankerinden sızan akaryakıtın alev almaması için ekipler bölgede tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin önlemi sayesinde facia önlenmiş oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.