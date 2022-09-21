Akademisyenler, Başkan Özcan’la buluştu

Kurtuluşunun 100. yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Doç. Dr. Sedat Akkurnaz ve Dr. Arzu Özver ile Öğr. Gör. Aytekin Kalkan, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Nazilli Kaymakamlığı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Nazilli Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ve Nazilli’de tertip edilen ilk sempozyum olma özelliğini taşıyan “Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli Sempozyumu’nun Düzenleme Kurulu Üyeleri Başkan Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Kentin tarih, sanat ve kültürel değerlerinin akademik platformlarda ön plana çıkartılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Özcan, bilimsel tüm etkinlikleri bundan sonraki süreçte de desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Doç. Dr. Sepetcioğlu, “Çok kıymetli isimlerin büyük katkılarıyla hazırlanan Geçmişten Geleceğe Nazilli kitabımızı ilçemize miras bırakıyor olmaktan hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. Kaymakamımızın ve Başkanımızın destekleri, yazarlarımızın değerli araştırmaları ve ciddi emeklerle hazırlanan sempozyumumuzun önümüzdeki yıllarda da devamı için çalışmalarımıza şimdiden başladık. He yıl daha iyisini yapmak ve gelecek nesillere iyi araştırılmış ve anlatılmış bir Nazilli bırakmak için çaba göstermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.