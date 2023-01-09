AK Partili yöneticiler kent meydanında vatandaşlarla buluştu

AK Parti Aydın İl ve Efeler İlçe Başkanlığı yöneticileri Atatürk Kent Meydanı’nda vatandaşlarla bulaşarak sorun ve taleplerini dinledi, AK Parti’nin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

AK Parti Aydın İl ve Efeler İlçe Başkanlığı yöneticileri çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Atatürk Kent Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan AK Partili yöneticiler vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinleyerek, sorunların çözümü noktasında yardımcı oldu. AK Parti’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren ve partiye üye olmak isteyen vatandaşların üyelik işlemlerini gerçekleştiren yöneticiler vatandaşlara çorba ikramında bulunarak hem gönülleri hem de içleri ısıttı.

Gün boyu süren etkinliğe; AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.