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AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan, aldığı karar ile yerel kalkınmanın önünü açmıştır”

AK PARTİLİ YAVUZ, “BAŞKAN ERDOĞAN, ALDIĞI KARAR İLE YEREL KALKINMANIN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR”

AYDIN 26.08.2020, 09:41
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AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan, aldığı karar ile yerel kalkınmanın önünü açmıştır”

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan 53 yatırım teşvik bölgelerindeki düzenlemenin, yerel kalkınmayı destekleyeceğini ifade etti.

AK Partili Yavuz yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 53 yatırım teşvik bölgesi değişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan düzenleme sayesinde il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltacak olan "ilçe bazlı teşvik sistemi"nin önü açılmış oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bulunduğu il sınırlarına göre nispeten daha az gelişmiş ilçelere, bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlanması kararlaştırıldı. Karara göre 1 Ocak 2021’den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu 53 ilimize bağlı 263 ilçeye, bulunduğu ile göre daha fazla destek verilmesi mümkün hale getirildi. 2. Bölgede bulunan Aydın İlinin Kuyucak, Germencik, Karacasu, Sultanhisar, Köşk, Buharkent, Yenipazar, İncirliova, Bozdoğan, Koçarlı ve Karpuzlu İlçeleri, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, 3. Bölge desteklerinden yararlanacaktır. Şayet, bu ilçelerimizin Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) veya Endüstri Bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlarda ise ilimizin 2 alt bölgesine sağlanan desteklerden yararlanabilecekler. Bu çerçevede, ilimize bağlı 11 ilçemizde yapılacak yatırımlarda, kararın 6. Sayfasında numaraları belirtilen sektörler de, bir alt bölge olan 3. Bölge yatırımlarından 01.01.2021 tarihinden itibaren faydalanabileceklerdir. Ayrıca, yine ilimize bağlı olan 11 İlçemizde bulunan OSB’lerde (Germencik-Ortaklar OSB, Buharkent OSB) yapılacak yatırımlarda, yine kararın 6. sayfasında numaraları belirtilen sektörler de, iki alt bölge olan 4. Bölge Yatırım teşviklerinden 01.01.2021 tarihinden itibaren faydalanabileceklerdir. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği yatırım ve üretime bağlıdır. Özellikle bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması, üretim ve istihdamın yerinde desteklenmesi açısından yapılan bu düzenleme son derece önemli olup, yatırımcı çekmekte zorlanan OSB’ler için can suyu niteliğindedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikine ilişkin 2012 yılındaki 3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması kararını alarak, ilçelerimizdeki OSB’lerin, iki alt gruptan yatırım ve teşvik imkanlarından yararlanabilmelerini sağlayan, yerel kalkınmanın desteklenmesi açısından güçlü bir adım atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum. Şehrimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun inşallah” dedi.

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