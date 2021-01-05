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AK Partili vekiller Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

AK Partili Aydın Milletvekilleri, yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’den bilgi aldı.

AYDIN 05.01.2021, 17:40 05.01.2021, 17:58
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AK Partili vekiller Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

AK Partili Aydın Milletvekilleri, yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’den bilgi aldı.

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınan ve ihalesi yapılarak yüklenici firma ile ihalesi imzalanan Aydın Şehir Hastanesi’nde ilk kazma vurulurken, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve Aydın Teşkilatı şantiye alanında incelemelerde bulundu. İlk olarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen ziyarette AK Partili vekiller, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’den hastane hakkında bilgi aldı. Toplantı Salonun’nda Şehir Hastanesi’nin tanıtım filminin izlenmesinin ardından sunum yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesindeki 140 bin metrekarelik alanın yer tesliminin yapıldığını hatırlatarak “Hastanemizin yapımına başlanılmasının heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinde bir kez daha gördük ki sağlık alanındaki her güçlendirmemiz ve yapılan her alt yapı çalışması bir vatandaşımızın hayatını kurtarıyor. Bu sebeple Aydınımıza yakışır bir hastanenin hizmete girmesi için başlatılan çalışmaların heyecanını yaşıyoruz. İnşallah kısa bir sürede de Aydınlıların hizmetine sunacağız” dedi.

“Sevk eden değil sevk alan il olacağız”

İlimizde sağlık yatırımları büyük bir hızla devam etti ve daha da hızlı olması için çalışıyoruz. yakın zamanda hizmete giren Köşk, Sultanhisar hastanelerimiz, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binamız, Kuşadası MR Hizmeti ve şu ana kadar hizmete açtığımız 50’in üzerindeki yoğun bakım yatağımız hali hazırda hizmet vermekte vatandaşlarımız. Haklı gururunu yaşadığımız, hayalini kurduğumuz ve gerçekleşmesini hep birlikte izleyecek olduğumuz Şehir Hastanesi, birçok yeniliği de beraberinde getirecek. Adından söz ettiren sevk eden değil sevk alan bir il olma hedefimizi çok yakın bir tarihte gerçekleştireceğiz. Beraberinde yakın zamanda açmaya planladığımız hazır olan Didim Sağlık ve Yaşam Merkezimiz, Yenipazar Hastanemiz ve diğer ilçelerimizdeki benzer yatırımlarımız coşkumuzu daha fazla artırmakta. Bu dönemde bakanlığımızdan çok sayıda tıbbi cihaz edindik ve ilimizdeki hayırsever iş adamlarından da çok fazla miktarda tıbbi cihaz bağışı aldık. Bunu gururla söylüyorum. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de iş adamlarından en fazla bağış alan iliz” dedi.

“2 yılda tamamlayacağız”

Mevcut hastanelerin fiziki anlamda yetersiz kaldığını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Aydın için ihtiyaç olan bir hastaneydi. 950 yataklı olarak düşünülen fakat 1400 yatağa çıkarmayı düşündüğümüz hastanemizi 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah 22 Aralık 2022 tarihinde bitirerek Aydınlılarımızın hizmetine sunacağız. Bugünkü mevcut hastanelerimiz fiziki ve yatak anlamında yetersizdi. Yapılacak olan bu hastanemiz ile birlikte bu ihtiyaçlarımız giderilecektir. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Sözleşme bedeli 978 milyon 424 bin lira olan projesinin startını veren firma tarafından hastanenin inşa edileceği alanda temizlik çalışmaları ve zemin düzleştirme çalışmaları devam ederken 950 yataklı olarak planlanan hastanenin temeli ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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