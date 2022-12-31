AK Partili Subaşı’dan yeni yıl mesajı

AK Parti Efeler İlçe Siyası ve Hukuki İşler Başkanı, işadamı Ramazan Subaşı, 2023 yılının Türkiye’nin daha güzel ve huzurlu, birlik ve beraberlik içinde geçireceği bir yıl olmasını diledi.

Her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğu gibi heyecan, azim, mücadele ve umut anlamına da geldiğine dikkati çeken AK Parti Efeler Siyasi ve Hukuki İşler başkanı, Ramazan Subaşı; “Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılının başlangıcı olan 2023’te ülkemizi hedeflerine ulaştırmak, milletimizi yeni hizmetlere kavuşturmak, bu asrın Türkiye Yüzyılı olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılına kavuşacağımız bu yılda birlik ve beraberlik içinde milletçe birçok başarıya imza atacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu azim ve kararlılıkla, milletimizden aldığımız güçle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile 2023 yılının başta aziz milletimiz olmak üzere tüm insanlık için sağlık, barış, huzur, mutluluk ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, bütün Aydın’lı hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum” dedi.