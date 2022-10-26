AK Partili Subaşı, futbolculara moral verdi

AK Parti Aydın Milletvekili adaylığı için hazırlanan iş adamı Ramazan Subaşı saha çalışmalarına hız verdi. “Sıkılmadık el, girmedik kapı bırakmayacağız” sözüyle il genelinde kapı kapı gezerek vatandaşlarla bir araya gelen iş adamı Subaşı son olarak Efeler’de bir amatör maçta kalbi duran ve hastanede yaşam mücadelesi veren futbolcu Hüseyin Kaya’nın formasını giydiği Demirci Gençlik Spor’a moral ziyareti gerçekleştirdi.

Aydın 1. Amatör Küme 3. Grup’ta üç maçta 6 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Demirci Gençlik Spor, önümüzdeki iki haftayı bay takım olarak geçirecek olmasına rağmen, antrenmanlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hayri Usta Sportif Spor ile oynadıkları maçta kalbi duran ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Demirci Gençlik Sporlu futbolcu Hüseyin Kaya, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, AK Parti Aydın Milletvekili Adaylığı için hazırlanan iş adamı Ramazan Subaşı sarı siyahlı takıma moral ziyaretinde bulundu. Efeler’deki Adnan Menderes Stadı 1 No’lu Yan Saha’da yapılan idmanı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen iş adamı Subaşı, kulüp başkanı Volkan Demirci’den Hüseyin Kaya’nın son durumu hakkında bilgi aldı.

“Sporun ve sporcunun yanındayız”

Genç futbolcu için kulübüne ‘Geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Subaşı; “Geçtiğimiz gün elim bir olay sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Hüseyin Kaya kardeşimiz için Demirci Spor Kulübümüzün antrenmanına katılarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Demirci Spor Kulübü başkanı Volkan Demirci ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

“Bize moral oldu”

Demirci Gençlik Spor Başkanı Volkan Demirci ise “Ramazan Subaşı’nın kulübümüze vermiş olduğu destekten memnun olduk. Maddi ve manevi olarak zor günler geçirdiğimiz bu günlerde yapmış olduğu ziyaret bize moral oldu. Kendisine teşekkür ediyor, iş ve siyaset hayatında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.