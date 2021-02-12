AK Partili Savaş’tan Nazilli’ye Sağlık Kompleksi müjdesi

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Nazilli’ye yapılacak olan Sağlık Kompleksi’nin inşaatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

AK Partili Savaş, sosyal medyadan “Nazilli İlçemizde 11 bin 267 m’lik alana yapılacak olan Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun sözleşmesi imzalanmış olup inşaatına en kısa sürede başlanacaktır. 5 bin 034 m inşaat alanına sahip olacak olan sağlık kompleksimiz, 4 katlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binası, 3 katlı Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 2 katlı Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak hizmet verecektir. Nazilli ve çevre ilçelerimiz için de modern sağlık hizmetleri imkanı sunacak olan Sağlık Merkezimizin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” paylaşımında bulundu.