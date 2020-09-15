AK Partili Savaş’tan ’Ahilik Haftası’ mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, ’Ahilik Haftası’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş mesajında şu ifadelere yer verdi; "Büyümenin, gelişmenin ve kalkınmanın temel harcı Ahilik, özünde helal kazanç anlayışı bulunan büyük bir miras, ticarette ahlâk anlayışını da nesilden nesile taşıyan ulvi bir mücadeledir. Ahilik kazanırken paylaşmış, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine çok önemli katkılar sunmuş, bağlarımızı güçlendiren bir değerler bütünü olmuştur. Bugün dünya genelinde yaşanan pandemi sürecini de göz önüne alacak olursak, ülkelerin ticari faaliyetleri daha bir önem kazanmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte sınırları aşan küresel markalar ticarette daha da rekabetçi bir ortama neden olurlarken, bu büyük rekabet ortamında üretimde bulunan, mesleki becerisiyle hizmet sunan ve istihdam sağlayan günümüz esnaf ve sanatkarlarını korumak için bizler de büyük bir çaba içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, esnaf ve sanatkarlarımıza destek olunması için önemli ve kararlı bir politika yürütülmektedir. Esnaf ve sanatkarlarımıza ciddi finansal teşvikler verilmekte, vergi konusunda birçok muafiyet ve indirimler sağlanmakta, krediye erişim konusunda büyük kolaylıklar sunulmaktadır. Pandemi süreci de aşıldıktan sonra 2023’e, 2053’e ve 2071’e giden yolda esnafımızla birlikte daha fazla büyüyeceğiz. Bu zor günlerin de en kısa sürede aşılacağına olan inançla, Ahilik haftasının, milletçe kardeşliğimizde, birlik ve beraberliğimizde daha güçlü bağlara vesile olmasını diliyor, Anadolu’nun manevi mimarlarından Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle ve minnetle anıyorum."