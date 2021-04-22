AK Partili Savaş’ın 23 Nisan mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Savaş mesajında, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı ve milli mücadelenin simgesi Gazi Meclisimizin 101. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bu özel gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kurtuluş Savaşı’nda, yazılan kahramanlık destanıyla birlikte yeni gelişmelere kapı aralanmıştır. Demokrasinin, millî iradenin, millet egemenliğinin önemli bir sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, istiklal ve istikbalimizin ilelebet muhafaza ve müdafaa etmenin en önemli teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, tarihe altın harflerle yazılan güçlü bir iradenin temellerine dayanır. Bu güç 15 Temmuz hain darbe girişiminde Yüce Meclisimize yapılan alçak saldırıyı da bertaraf eden güçtür. Ülkemiz ve milletimiz için dönüm noktalarından biri olan bu günün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi tesadüfen alınmış bir karar değildir. Büyük zaferlerle kazanılan bağımsızlık mücadelesi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın azim ve kararlılığında yükselecektir. Dünyada sadece ülkemizde kutlanan çocuk bayramı, çocuklarımıza duyduğumuz güvenin önemli bir nişanesidir. Bizler de çocuklarımıza daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz. Başarılarıyla övüneceğimiz çocuklarımıza, tarihi başarılarla dolu bir emaneti devredeceğiz. Bu bilinçle daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi, rahmetle, minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.