AK Partili Savaş’ın 18 Mart mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın İl Başkanı Mustafa Savaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Savaş mesajında, “Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünü büyük bir şeref ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale’nin geçilemeyeceğini tüm cihana şanlı bir zaferle ilan eden ecdadımız, zor koşullara rağmen asırlar geçse de unutulmayacak mücadele göstermiş; Çanakkale’yi nesiller boyu hatırlanacak bir zafere dönüştürmüştür. Çanakkale demek; bir milletin kurtuluş mücadelesi demektir. Çanakkale demek; bir milletin kadınıyla erkeğiyle; genciyle yaşlısıyla gösterilen asil mücadelenin adı demektir. Çanakkale’de yazılan destan ile vatanımızın, milletimizin istiklal ve istikbaline büyük bir imza atılmıştır. Düşmanı büyük bir bozguna uğratan; vatan sevdası, iman gücü, azim ve fedakârlıkla Seyit Onbaşı’ların, Yahya Çavuş’ların ve nice kahramanların adı tarihe altın harflerle yazılmıştır. Vatan müdafaası uğruna canını hiçe sayan bir ecdadın torunları olarak, bu kutsal mirası ebediyete kadar muhafaza edeceğiz” dedi.

“Her türlü hainliğe göğsümüzü siper ediyoruz”

AK Partili Savaş mesajının devamında, “Tarihi zaferlerle dolu bir milletin torunları olarak bugün de içerden ve dışarıdan yapılan her türlü hainliğe karşı göğsümüzü siper ediyoruz. Çanakkale’de fitili ateşlenen diriliş meşalesini, bugün hala büyük bir şerefle taşıyarak yolumuzu aydınlatıyoruz. Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde Çanakkale ruhuyla hareket ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl Dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’den bugüne müdafaa-i vatan müşterek zemininde birleşerek canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Bizler size ebediyen minnettar kalacağız” açıklamasında bulundu.