AK Partili Savaş, saha çalışmalarında hız kesmiyor

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, beraberindeki heyet ile birlikte saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesinin ardından saha çalışmalarına ağırlık veren TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, beraberindeki heyet ile birlikte il genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Programlar kapsamında ilçelerde mahalle mahalle dolaşan ve vatandaşlarla toplantılar yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Savaş, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinliyor. Bölgedeki sorunlar ve ihtiyaçlar konusundaki taleplerin en kısa sürede yerine getirileceğini belirten AK Parti’li Savaş, hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceklerine dikkat çekti.

“Gücümüzü hemşerilerimizden alıyoruz”

Programlarında muhtarlar ve mahalle sakinleri ile toplantılar yapan Savaş, “Şehrimiz, vatanımız, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için çalışan, çaba gösteren bütün hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizden desteklerini ve dualarını esirgemeyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel memleketimize hangi hizmeti getirsek, hangi konuda destek versek az. Buraya hemşehrilerimizi tek tek dinlemek için geldik. Gücümüzü, onların enerjisinden alıyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“Hizmet üretmeye devam edeceğiz”

Saha çalışmalarında hız kesmeyeceklerini ifade eden Savaş; “Genel Kurul çalışmalarımızın yoğunluğu ve malum pandemi koşulları altında sahalardan uzak kaldık. Şimdi tek tek ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor, hemşehrilerimizle dolu dolu programlar yapıyoruz. Hemşehrilerimizin sevgisi Allah’ın bizlere lütfu. Bunun hakkını verebilmek için bizler de gece gündüz demeden hizmet üretmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi bizim rotamız millet, gayemiz hizmet, siyasetimiz de gönülleri kazanma, gönülleri fethetme siyasetidir” diye konuştu.