AK Partili Gökcan, “Endişeye gerek yok, 20 yıldır milletin sesi olmuş AK Parti var”

“2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programı dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile birlikte Aydın’a gelen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kuşadası ilçesinde vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı için Aydın’a geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve bazı AK Parti MKYK üyeleri ile birlikte basın mensupları ile kahvaltılı programda buluşan Milletvekili Gökcan, buradaki programın ardından Kuşadası ilçesinde ziyaretlerini sürdürdü.

Kuşadası ziyaretinde vatandaşlarla buluşan Milletvekili Gökcan, Kuşadası Liman Başkanlığı, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Otelciler Derneği’ni de ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gökcan Aydın’daki programla ilgili olarak, “AK Parti Genel Merkezimizin "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programı için Aydın’a geldik. Programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ve Aydın programına katılım sağlayan MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ile toplantı da bir araya geldik. 2023 seçimleri için saha çalışmalarına devam ediyoruz. Muğlamızda olduğu gibi Aydın’da da gayet iyi durumdayız. Vatandaşımızın teveccühü devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağız. Görüyoruz ki, kendilerini yönetemeyenler Türkiye’yi yönetmeye talip oluyorlar. 6 ayrı ses çıkıyor, 7. ses olarak ta HDP var. Milletimiz bunları görüyor. Bu altılı masa kısa süre sonra çöküp gidecek. Bazı sıkıntılar yaşıyor olabiliriz, bunların üstesinden el birliği ile geleceğiz. Endişeye gerek yok. Çünkü 20 yıldır milletin sesi olmuş AK Parti var” diye konuştu.